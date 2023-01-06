Emlak Katılım yeni şubesini İzmir Karşıyaka'da açtı

Emlak Katılım açıklamasına göre, katılım finans sektörünün en genç üyesi olan banka, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Yenilikçi ürün ve hizmetlerini şubeleri ve dijital kanalları üzerinden tüm ülkeye sunan Emlak Katılım, yeni şubesini İzmir’in Karşıyaka İlçesinde açtı. İzmir’de üçüncü şubesini hizmete sunan Emlak Katılım, şube açılışlarını hız kesmeden sürdürürken yılsonunda toplam şube sayısını 120’ye çıkarmayı hedefliyor.

Son açılan Karşıyaka şubesi ile birlikte toplam şube sayısı 83’e ulaşan Emlak Katılım, şubeleşmenin yanı sıra müşterilerine dijital bankacılık araçlarıyla da hizmet sunuyor. Faaliyete geçirilen her şube ve ürün müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

Emlak Katılım müşterilerine hızlı ve masrafsız bir şekilde bankacılık işlemlerini gerçekleştirme imkânı sunuyor. Emlak Katılım’da hesap işletim ücreti yok, müşteriler EFT-havale, FAST gibi bankacılık işlemlerini gerçekleştirirken ücret ödemiyor, 20 binden fazla kamu ATM’sinde ücretsiz işlem yapabiliyorlar. 98/2 kar paylaşım oranıyla yüksek kar payı elde edebiliyor ve gerçekleştirme imkânına sahip oluyorlar.

POS cihazın cebinde

Gerek bireysel gerekse kurumsal tüm müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere dijitalleşmeyi odağına alarak yenilikçi çözümler üretmeye çalışan Emlak Katılım, bu anlayışa hizmet eden CepPOS ürünüyle müşterilerinin cep telefonlarına indirdikleri uygulama sayesinde pos cihazı taşımaya gerek duymaksızın tüm kredi ve banka kartlarından hızlıca tahsilat yapabilmesini sağlıyor.

Müşteri ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler geliştiren Emlak Katılım, sektörde öncü ürünlerle hizmet kalitesini geliştirmeye devam ediyor. 2022 yılında hizmete sunduğu ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan “Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı’ ile banka, tasarruf sahibi müşterilerine finansman olarak kaynak sağlamak istedikleri sektörü tercih etme imkânını sunuyor.

En fazla üç aylık vade ile kullandırılacak olan bankanın bu ürünü, vade uyumlu olmasının yanı sıra kur koruma desteği de sağlıyor. Müşterinin tercih ettiği sektörden gelen bir finansman talebi olmaması halinde ise bankanın belirleyeceği sektör ve vadede finansman kullandırımı yapılabiliyor.

Sektörler; toptan ve perakende ticaret, imalat, inşaat, ulaştırma ve depolama, enerji, madencilik, kamu yönetimi ve savunma sanayi, sağlık sektörü, tarım ve ormancılık sektörü, eğitim sektörü olarak belirlendi.

Dijital altyapısına yaptığı önemli yatırımlarla öne çıkan Emlak Katılım, vizyoner projelerini teknoloji ile destekliyor. Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı açmak isteyen müşteriler artık mobil şube üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Emlak Katılım müşterisi olmayanlar da bulundukları yerden görüntülü görüşme yaparak anında bankanın müşterisi olup sonrasında mobil şube üzerinden Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesaplarını açabilecekler.