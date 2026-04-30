En çok şikayet edilen bankalar belli oldu

İngiltere’de bankalara yönelik müşteri şikayetleri son dönemde ciddi artış gösterdi. Finansal Davranış Otoritesi (FCA) verilerine göre, 2025’in ikinci yarısında bankalara toplam 1,9 milyon şikayet yapıldı. Bu başvuruların yaklaşık yüzde 55,5’i müşteriler lehine sonuçlandı.

Tazminatlar 236 milyon sterlini aştı

Verilere göre en fazla şikayet alan banka gruplarının başında Lloyds Banking Group geliyor. Bu grubu Santander, Barclays ve NatWest izliyor.

Şikayetlerin büyük kısmı; adil olmayan işlem iddiaları, yanlış satılan finansal ürünler ve sözleşme şartlarının yeterince açık olmaması gibi konular etrafında yoğunlaştı.

Şikayetlerin sonuçlanmasıyla birlikte müşterilere toplamda 236,2 milyon sterlin ödeme yapıldı. Bu da kişi başına ortalama 215 sterlinlik bir tazminata karşılık geliyor.