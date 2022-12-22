Enerjideki oynaklık enflasyonu bulandırıyor

Avrupalı yetkililer, euro bölgesi genelindeki istatistik ofislerinin, tüketicilere vurulan gerçek darbeyi abartmaktan kaçınmak için perakende enerji fiyatlarını resmi enflasyon hesaplamalarına dahil etme yöntemlerini gözden geçirmeye çalıştıklarını açıkladı.

Milyonlarca Avrupalı hane bu yıl elektrik faturalarında, hangi sözleşmeye bağlı olduklarına ve fiyat artışlarından korunmak için devlet sübvansiyonu alıp almadıklarına bağlı olarak keskin farklılıklar yaşadı.

Yetkililer genellikle doğru bir sonuç elde etmek için son kullanıcı fiyatları hakkında yeterli veriye sahip değil. Hata paylarının uzun vadede enflasyonunu bozma olasılığı düşük olsa da ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası'nın çift haneli enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını agresif bir şekilde artırdığı bir dönemde, ele alınmadıkları takdirde enflasyon beklentilerini çarpıtabileceklerini söylüyor.

Hollanda ve İspanya'daki istatistik ofisleri metodolojilerini gözden geçirirken, İtalyan resmi istatistik ofisi de bunu yapmayı düşünüyor.

İstatistik bürolarından peş peşe düzenlemeler

Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi çapında enflasyon verilerini kullandığı Eurostat, cuma günü üye devletlerin enerji telafi önlemlerini nasıl hesaba katmaları gerektiğine dair bir kılavuz yayınladı.

İtalyan ulusal istatistik bürosu ISTAT'ın tüketici fiyatları bölümü başkanı Federico Polidoro yaptığı açıklamada, "Euro bölgesi istatistik büroları için temel zorluk, daha önce öngörülen sabit fiyatlı sözleşmelerin fiyatlarını her ay sunulan yeni sözleşmelerle birleştirmektir" dedi.

Sorun muhtemelen enflasyon metodolojisini gözden geçirdiğini kamuoyuna duyuran Hollanda'da yaşanıyor.

Ülkenin istatistik ofisi, mevcut sözleşmelerle ilgili veri olmadığı için sadece yeni enerji sözleşmelerini dikkate aldığından, ağustos ayında enflasyon, Hollanda istatistik ofisi CBS'nin bildirdiği yüzde 12'ye kıyasla aslında sadece yüzde 7,5- 9,6 aralığında olabilir.

CBS, düşen enerji fiyatlarının hane halkı sözleşmelerine yansıması zaman alacağından, mevcut metodolojinin enerji fiyatları düştüğünde enflasyonu olduğundan düşük göstereceğini açıkladı.

İspanya İstatistik Ofisi INE, aylardır kamu hizmeti şirketleri tarafından gönderilen milyonlarca veri noktasını standart hale getirmek ve enflasyon hesaplamalarını yeniden düzenlemek için çalışıyor. Mayıs ayında üst düzey bir hükümet yetkilisi enflasyonun yaklaşık yüzde iki puan fazla tahmin edilebileceğini tahmin etti.

Riskleri arıtıyor

Almanya'nın istatistik ofisi Destatis ise yaptığı açıklamada hem mevcut hem de yeni sözleşmeleri hesaba kattığını söyledi.

Enflasyonun yüzde 10 seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, hesaplama sorunlarının Euro bölgesi toplam enflasyonunu önemli ölçüde etkilemesi pek olası değil.

Ayrıca eninde sonunda kendi kendilerini düzeltecekleri için orta vadeli enflasyonu hedefleyen ECB politikasını etkilemeleri de pek olası görünmüyor.

Bir ECB sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ulusal metodolojilerdeki ayarlamalar nedeniyle resmi verilerdeki değişiklikler gelecekteki personel projeksiyonlarına dahil edilmektedir" dedi.

Ancak ekonomistler yine de tutarsızlıkların sorunlara neden olabileceğini belirtiyor.AXA Investment Managers baş ekonomisti Gilles Moec, enflasyon baskılarının çeşitli ödemelere ve daha geniş enflasyon beklentilerine yansıdığı göz önüne alındığında riskli oldukları konusunda uyardı.