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Enflasyon Raporu, 30 Nisan'da açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yılın 2'inci Enflasyon Raporu'nu 30 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da açıklayacak.

Enflasyon Raporu, 30 Nisan'da açıklanacak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2018-II"nin 30 Nisan'da yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Hilton İstanbul Bomonti Oteli'nde gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.

Enflasyon Raporu 2018-II Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.

Kaynak: AA

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