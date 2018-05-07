"Enflasyonda zafer ilan etmeye hazır değilim"

07 Mayıs 2018

New York Fed Başkanı William Dudley, ABD ekonomisinin sağlam adımlarla ilerlemekte olduğunu ve enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaştığına işaret ederken, enflasyon cephesinde henüz zafer ilan etmeye hazır olmadığını da vurguladı.

"ABD'nin ekonomik görünümü oldukça iyi görünüyor" diye konuşan Dudley, ticari gerilimler ile hükümetin mali sürdürülebilirliğinin ekonomi için risk faktörleri olduğunu da vurguladı.

Konuşmasında Fed'in öngörülebilir olmamak yerine daha şeffaf olmayı amaçlaması gerektiğini ifade eden Dudley, "Eğer enflasyon yıllar sonra yüzde 2 seviyesinin üzerine çıkar ise bu bir problem olmaz" diye konuştu.

San Francisco Fed Başkanı John Williams ise, fiyat artışlarının Fed'in hedefine doğru yükselmesine karşı enflasyonda herhangi bir anormal artış görmediğini söyledi. "Enflasyon verisi bizim yüzde 2 hedefimize doğru toparlanıyor, ancak ben enflasyonda önümüzdeki aylarda herhangi bir hızlı artış görmüyorum" diye konuşan Willams, enflasyonun bir süre için yüzde 2 hedefini aşmasının kendisini rahatsız etmeyeceğini de belirtti.

Fed faiz oranı için başabaş seviyesini yüzde 2,5 olarak gördüğünü ifade eden Williams, kademeli faiz artırımlarına devam edilmesini beklediğini de vurguladı.

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