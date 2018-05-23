"Enflasyonun hedefi aşmasına aşırı tepki verilmemeli"

23 Mayıs 2018

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, güçlü ve daha oynak ABD enflasyon rakamlarının Fed politika yapıcıları için bir zorluk yaratabileceğini, ancak enflasyonun hedefi geçici olarak aşması halinde buna aşırı reaksiyon verilmemesi gerektiğini söyledi.

Mester, enflasyonun hedefi geçici olarak aşması halinde politika yapıcıların orta vadeli görünümün değişmediği ve politikanın uygun şekilde ayarlanmaya devam edeceği mesajını vermeleri gerektiğini belirtti.

"Kısa vadede biraz daha güçlü enflasyon rakamları görebiliriz" diye konuşan Mester, "Enflasyon kademeli bir artış patikasında. Bizim de faizlerde kademeli yukarı yönlü patikamıza devam etmemiz gerekli" dedi.

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