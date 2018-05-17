St. Louis Fed Başkanı: Faiz artışı büyümeyi sınırlar

17 Mayıs 2018

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in politika faizinin başa baş noktasına, nötr seviyeye, oldukça yakın olduğunu ve faizlerin daha da artırılmasının ekonomik büyümeyi yavaşlatıcı ve enflasyonu aşağı itici etkisi olacağını savundu.

"Eğer buradan daha yukarıya gidersek, büyümeyi sınırlayıcı bölgeye gireriz" diye konuşan Bullard, "Enflasyon bekleyişlerinin hali hazırda gelecek 5 yıl için bizim hedefimiz civarında dolanmakta olduğu bir anda bunu gerçekten yapmak istiyor muyuz?" diye konuştu.

Bullard'ın bu yıl FOMC'de oy hakkı yok, ancak oy hakkı olan birçok üye bu yıl en az 2 faiz artırımı daha yapılmasının uygun olacağını düşünüyorlar.

Dallas Fed Başkanı: Fed nötr faize ilerlemeli