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Erdoğan'ın sözleri Vestel hisselerini hareketlendirdi

Vestel Elektronik hisseleri Erdoğan'ın ABD elektronik ürünlerine boykot açıklaması sonrası sert yükseldi.

Erdoğan'ın sözleri Vestel hisselerini hareketlendirdi
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Vestel Elektronik hisseleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerine yönelik boykot açıklaması ve onların yerine Vestel ürünlerine işaret etmesinin ardından kazanımlarını yüzde 7'ye taşıdı.

Erdoğan SETA tarafından düzenlenen sempozyumdaki konuşmasında, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacaklarını belirterek, "Onların iphone'u varsa diğer tarafta Samsung var, kendi ülkemizde Vestel var, biz bunları uygulayacağız" dedi.

Açıklama öncesi yüzde 2.6 yükselişle 8.57 liradan işlem gören Vestel Elektronik hisseleri, açıklamanın ardından yüzde 7 primle 8.94 liraya kadar yükseldi.

Vestel Elektronik hisseleri saat 11:58'de yüzde 4.8 yükselişle 8.75 liradan işlem görüyor.

BIST 100 endeksi ise yüzde 1.1 artıda.

Son dakika venüs hisse vestel

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