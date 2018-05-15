Ertem: Cumhurbaşkanı'nın faiz vurgusu ileriye dönük

15 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de Bloomberg kanalı ile yaptığı mülakatla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ertem yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerin düşürülmesi konusundaki görüşlerinde bunun piyasa koşullarında ve gerekli şartların sağlandıktan sonra olacağını belirtti. Düşük faiz gerekli şartlar sağlandıktan sonra hedeftir, faiz talimatla düşmez, Erdoğan'ın da vurguladığı üzere koşullar oluştuğunda düşer" dedi. Ertem, TCMB'nin elindeki araçları gerektiğinde kullanmakta özgür olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın da görüşü bu yönde" ifadelerini kullandı.

Cemil Ertem, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz vurgusu 7 Haziran'a (PPK) değildir, cumhurbaşkanının söylediği faizlerin bir hedef olarak düşürülmesi gerekliliğidir" değerlendirmesini yaptı.

Ertem, hem maliye tarafında hem de TCMB para politikası tarafında enflasyonun düşmesi konusunda gerekli adımların atılacağı görüşünü dile getirerek, "Seçimlerden sonra Türkiye'ye çok ciddi bir sermaye akışı olacaktır, kurlardaki volatilitenin seçimlerden sonra hızla geriye geleceğini göreceğiz" şeklinde konuştu.

İngiltere'de iş/finans çevreleriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği bilgisini paylaşan Ertem, "Katılımcılarda Türkiye'nin gidişatına ilişkin tereddüt görmedim" dedi.

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Kaynak: Reuters