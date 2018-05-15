Dolar 4.46'yı, euro 5.30'u aştı

15 Mayıs 2018

ABD Doları bugün hemen hemen tüm para birimlerine karşı değerlenirken, Türk Lirası'nda daha sert bir ayrışma yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerin inmesine yönelik söylemlerinin olumsuz algı yaratmaya devam ettiğini belirten bazı bankacılar, bugün Moody's ve Fitch'ten gelen uyarıların da kurun atak yapmasına neden olduğunu ifade ediyor.

Moody's, makro gelişmelerin kredi notu için negatif seyrettiğini ve Türkiye'ye ters yönde etki yaptığını açıklarken, fonlama ve aktif kalitesine ilişkin aşağı yönlü riskler nedeniyle bankacılık sisteminin de görünümünün negatif olduğu belirtti.

Fitch ise Türkiye'nin gelişmekte olan 10 ülke içinde "en aşırı genişlemeci duruşa sahip ülke" olduğunu bildirdi.

Rekor üstüne rekor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Bloomberg TV'ye verdiği demeçte, Merkez Bankası'nın (TCMB) kararlarında bağımsız olduğunu ancak yürütmenin başının sinyallerini de bir kenara koyamayacağını belirterek, TCMB'nin buna göre adım atacağını söyledi.

Cumhurbaşkanın Erdoğan'ın Merkez Bankası ve para politikasına yönelik açıklamalarıyla birlikte bu sabah dolar/TL 4.35'li seviyelerden 4.3983'e kadar yükseldi.

Ardından yataya dönen kur, öğleden sonra Moody's değerlendirmelerinin ardından yukarı yönlü atak yaparak 4.4624 zirvesine kadar çıktı.

Euro tarihi zirvesini 5.3028 ile yeniledi, sterlin 6.03 lira seviyesini geçti.

Sert yükselişlerin ardından dolar 4.42, euro 4.26 seviyelerine doğru çekildi.

Ertem'den 'faiz' açıklaması

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği faizlerin düşürülmesinin piyasa koşullarında ve gerekli şartların sağlandıktan sonra olacağını belirtti. Ertem, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz vurgusu 7 Haziran'a (PPK toplantısı) değildir, cumhurbaşkanının söylediği faizlerin bir hedef olarak düşürülmesi gerekliliğidir" diye konuştu.

Saat 15:32 itibariyle dolar/TL, 4.4325, euro/TL 5.2630, sterlin/TL 5,99 seviyesinde yer aldı.

Moody's'ten kritik Türkiye açıklaması

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Erdoğan: MB yürütmenin başını bir kenara koyamaz