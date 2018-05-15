Fitch: Türkiye'nin para politikası aşırı genişlemeci

15 Mayıs 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'deki para politikasının "aşırı genişlemeci" olduğunu kaydetti.

Fitch tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye 10 gelişen ülke içinde en gevşek para politikasına sahip.

Açıklamada, "Fitch’in analizine göre, 10 büyük gelişen ekonomi içerisinde Türkiye, Çin, Polonya, Brezilya, Endonezya ve Hindistan olmak üzere altı ekonomi, hali hazırda basit politika kuralları tarafından işaret edilenden daha gevşek bir para politikası uyguluyor. Politika kurallarına dayalı analizimize göre bütün bu ekonomiler içerisinde Türkiye en fazla uyumlu duruşa sahip olan ülke. Brezilya da bu analize göre fazlaca gevşek bir politika uyguluyor” ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada küresel para politikalarının normalleşmesiyle, gelişen ekonomilerin politika faizinde finansal piyasaların beklentisinin üzerinde bir artışa gidebileceği kaydedildi.

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