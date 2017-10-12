Ertem: KGF'de 90 milyon liralık kredi geri ödenmedi

12 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Kredi Garanti Fonu teminatlı kredilerde sadece 90 milyon liralık kredinin geri ödenmediğini açıkladı.

NTV canlı yayınında konuşan Ertem, "KGF dönüşleri başladı, şu ana kadar dönüş 13 milyar TL, Aralık sonuna kadar 25 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. KGF kredilerinin sadece binde 7'lik bir oranı geri dönmedi" ifadelerini kullandı.

"KGF'nin devam edeceğini umuyorum" diyen Cemil Ertem, "İkinci bir KGF değil, var olan durumun bazı parametreler getirerek, kurumsallaşarak devam etmesinden bahsediyorum” diye konuştu.

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