Eski Yunan Maliye Bakanı ECB'ye dava açtı

19 Aralık 2017

Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yannis Varoufakis ve Alman parlamenter Fabio De Masi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2015 yılında Yunan bankaları için hayati öneme sahip fonlamayı durdurma kararına zemin teşkil eden bir belgeye erişim elde edebilmek için ECB'yi dava ettiler.

ECB'nin Yunan bankalarına fonlamayı durdurması nedeniyle Başbakan Çipras, bankaları kapatmak ve sermaye kontrolleri uygulamak zorunda kalmış, kurtarma programı için uluslararası kreditörler ile müzakerelerde eli zayıflamıştı. Ayrıca, Maliye Bakanı Varoufakis görevinden istifa ederken, Çipras da kemer sıkma tedbirleri ve reformlar içeren kurtarma programını kabul etmişti.

Yunan bankalarına fonlamanın durdurulmasına yol açan yasal görüşü açıklaması için ECB'ye yaptıkları başvuru kabul edilmeyen Varoufakis ve Masi, Avrupa Birliği'nin ikinci en yüksek mahkemesi olan Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'ne başvurdular.

Varoufakis ve Masi yaptıkları başvuruda, ECB'nin Yunan bankacılık sektörüne uyguladığı likidite sınırlamasının emekli maaşlarını düşürülmesine, vergi artırımlarına ve özelleştirmelere yol açtığını savunarak ECB kararına dayanak belgeyi talep ettiler.