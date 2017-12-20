Euro Bölgesi için 2018 tahminleri iyimser

20 Aralık 2017

Euro Bölgesi'nde ekonomik iyileşmenin devam ettiğini ve büyüme hızının güçlü olduğunu ifade eden ekonomistler, bölgede büyümenin hem bu yıl hem de 2018 için yüzde 2'nin üzerinde gerçekleşeceği öngörüsü taşıyor.

"Bölgede tüketim güçleniyor"

ING Group Euro Bölgesi Başekonomisti Peter Vanden Houte, 2018 yılında Avrupa ve Euro Bölgesi ekonomisi için çok iyimser olduğunu belirterek, Euro Bölgesi'nde büyüme hızının güçlü olduğunu, güven göstergelerinin de tarihi yüksek seviyelere yakın seyrettiğini söyledi.

Houte, artan istihdam ve yavaş yavaş yükselen ücretlerle birlikte bölgede tüketimin güçlendiğini, kapasite kullanım oranının yüzde 80 seviyelerinde olduğunu ve bunun da iş yatırımlarındaki büyümenin yüzde 5 üzerinde olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti. Euro/dolar paritesindeki yükselişe karşın ihracatın büyümeye pozitif katkı sağlayacağı öngörüsünde bulunan Houte, Avrupa ihracatının küresel büyümeye bağlı olduğunu ve küresel büyümenin iyi durumda bulunduğunu vurguladı.

Peter Vanden Houte, Almanya'da koalisyon görüşmeleri, İtalya'da seçimler ve Brexit görüşmeleri gibi hesaba katılması gereken politik engeller de olduğunu ancak söz konusu gelişmelerin 2018'de Euro Bölgesi'nin büyümesi üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını söyledi. Houte, Euro Bölgesi'nde büyümenin yüzde 2'nin üzerinde gerçekleşebileceğini, bu yıl yüzde 2,3, gelecek yıl ise yüzde 2,4 seviyesinde olacağı öngörüsünde bulundu.

Houte, Euro Bölgesi'nde enflasyonun kısmen de olsa arttığını ancak yüzde 1,5 seviyelerinde bulunduğunu, bunun da hala çok düşük olduğunu ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2018 boyunca para politikasını negatif faiz oranlarıyla devam ettireceği anlamına geldiğini söyledi.

"ECB faiz artışına gidebilir"

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding de Euro Bölgesi ekonomisinin hızlı bir şekilde iyileştiğini ifade ederek, büyüme üzerindeki iyimser tahminlerin, ECB'nin 60 milyar euro olan net varlık alım miktarını Ocak 2018'den itibaren aylık 30 milyar euro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam ettireceğini ve 2019'un ilk yarısında faizleri artıracağını ortaya koyduğunu kaydetti.

ECB'nin güçlü büyüme hızına karşılık olarak bu süreci hızlandırabileceğine yönelik bir işaret vermediğini belirten Schmieding, bankanın, şu anki politik duruşundan yumuşak bir çıkış yapmayı kolaylaştırmak için bundan sonraki toplantılarında ifadelerini güncelleyeceği öngörüsünde bulundu. Schmieding, Haziran 2018'de ECB'nin, varlık alım programını Eylül 2018'de bitirmeyi duyurabileceğini, 2019 ve 2020 yıllarında da faiz artırımına gidebileceğini söyledi.

Schmieding, Euro Bölgesi'nde büyümenin hem 2017 hem de 2018'de yüzde 2,4, enflasyonun da yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşebileceği öngörüsünde bulundu.

Kaynak: AA