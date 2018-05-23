Euro bölgesi imalat ve hizmet PMI beklentilerin altında

23 Mayıs 2018

Euro Bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Mayıs ayında 55.5 öncü değerini alarak beklentilerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI da 53.9 ile beklentilerin gerisinde geldi.

Bu düşüşün yanı sıra, zayıf enflasyon önümüzdeki dönemde Avrupa Merkez Bankası için daha sert bir politika zorluğuna işaret ediyor.

IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisine göre her iki sektörü birlikte takip eden bileşik PMI ise Nisan'da 55.1'i gördükten sonra Mayıs'ta 55'e gerileyerek 18 ayın dip seviyesini gördü.

Kaynak: Reuters