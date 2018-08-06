Euro Bölgesi yatırımcı güveninde tahminleri aşan artış
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni beklentilerin üzerinde bir artışla ağustosta 14,7 seviyesine çıktı.
19 üyeli Euro Bölgesi'nde Sentix tarafından açıklanan verilere göre, temmuzda 12,1 seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi ağustosta 14,7 puana çıktı. Piyasa beklentisi endeksin 13,5 puana yükseleceği yönündeydi.
Güven endeksi 2017 Kasım ayında 34,0 puan ile son 10,5 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Endeks 5 aylık düşüşün ardından iki aydır yükseliş gösteriyor.
Bu arada cari endeks de 36,8 puandan 37,3 puana yükseldi.