Euro Bölgesi’nde enflasyon değişmedi

17 Ekim 2017

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) nihai verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde tahmini yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,5 olarak ölçüldü. Böylece yıllık enflasyon eylül ayında geçen ayki seviyede gerçekleşti.

Tek para birliğinde eylülde nihai çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 1,1 arttı.

Euro Bölgesi'nde eylül ayında yıllık enflasyona yukarı yönlü en fazla etki, sırasıyla ulaşım yakıtları, restoran ile kafeler ve tütünden gelirken, sosyal koruma, telekomünikasyon ve sebze ise enflasyona en fazla aşağı yönlü etkiyi yaptı.

AB’de yıllık enflasyon 11 ülkede arttı

28 üyeli Avrupa Birliği’nde ise (AB) ağustosta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,8’e yükseldi.

AB’de eylülde en düşük yıllık enflasyon yüzde 0,1’le Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde, yüzde 0,2 ile İrlanda’da ve yüzde 0,8’le de Finlandiya’da kaydedildi. En yüksek yıllık enflasyona sahip ülke ise yüzde 4,6 ile Litvanya oldu. Litvanya’yı yüzde 3,9’la Estonya ve 3’le de Letonya izledi.

Ağustos ile kıyaslandığında AB’de, eylülde yıllık enflasyon 11 ülkede artarken 7 ülkede değişmedi, 9 ülkede azaldı.

Enflasyon hedefi henüz yakalanmadı

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Bu doğrultuda aylık 60 milyar Euroluk varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uygulayan banka, söz konusu para politikasından çıkışı tartışmaya hazırlanıyor. Ancak, uzmanlar bankanın bu adımı atması için fiyatlarda sürdürülebilir bir gelişme görmeyi bekleyeceğini dile getiriyor.

Kaynak: AA