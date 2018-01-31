Euro Bölgesi'nde işsizlik dip seviyede kalmayı sürdürdü

31 Ocak 2018

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, 2017 yılın aralık ayında kasım ayına göre değişmeyerek yüzde 8,7 oldu. İşsizlik böylece Ocak 2009'dan bu yana görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

28 üyeli AB'de de aralık ayında aylık bazda değişmeyen işsizlik yüzde 7,3'le Ekim 2008'den beri görülen en düşük seviyeyi korudu.

AB'de işsiz sayısı aralıkta 17 milyon 961 bin olurken, bunun 14 milyon 137 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. İşsiz sayısı, bir önceki aya göre AB'de 165 bin ve Euro Bölgesi'nde 134 bin azaldı.

İşsizlik, 2016'nın aralık ayına göre de AB'de 2 milyon 66 bin ve Euro Bölgesi'nde 1 milyon 536 bin düştü.

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İşsizlik Finlandiya hariç tüm ülkelerde azaldı

AB'de aralık ayında en düşük işsizlik yüzde 2,3'le Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı yüzde 3,6 ile Almanya ve Malta izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 20,7 ile Yunanistan (Ekim 2017 verisi) ve yüzde 16,4'le de İspanya'da kaydedildi. Bir yıl öncesine kıyasla aralık ayında AB'de işsizlik oranı Finlandiya hariç tüm üye ülkelerde geriledi. Finlandiya'da ise değişmedi.

Genç işsizlik yüzde 16,1 oldu

2017 yılı aralık ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 3 milyon 654 bin olurken, bunun 2 milyon 574 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. 2016'nın aralık ayına göre genç işsiz sayısı, AB'de 411 bin ve Euro Bölgesi'nde 301 bin azaldı.

Genç işsizlik oranı ise AB'de 16,1 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 17,9 olarak ölçüldü.

Aralık ayında en düşük genç işsizliğe sahip ülkeler yüzde 4,9'la Çekya, yüzde 6,6 ile Almanya ve yüzde 6,8'le Estonya (Kasım 2017 verisi) olarak sıralanırken, en yüksek genç işsizlik yüzde 40,8'le Yunanistan (Ekim 2017 verisi), yüzde 36,8'le İspanya ve yüzde 32,2 ile de İtalya'da kaydedildi.

Kaynak: AA