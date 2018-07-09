Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni arttı
19 üyeli Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni beklentilerin aksine yukarı yönlü bir seyir izledi.
Sentix tarafından açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde bir önceki ay 9,3 seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi temmuzda 12,1 puana çıktı. Piyasa beklentisi endeksin 9 puana ineceği yönündeydi. Endeks 5 aylık düşüşün ardından ilk kez yukarı geldi.
Bu arada 4 aydır düşüş gösteren cari endeks 34,5 puandan 36,8 puana yükseldi.
Beklenti endeksi 5 aylık düşün ardından ilk kez yükseldi. Yatırımcı beklenti endeksi -13,3 puandan -10,0 puana geldi.