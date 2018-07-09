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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni arttı

19 üyeli Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni beklentilerin aksine yukarı yönlü bir seyir izledi.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni arttı
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Sentix tarafından açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde bir önceki ay 9,3 seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi temmuzda 12,1 puana çıktı. Piyasa beklentisi endeksin 9 puana ineceği yönündeydi. Endeks 5 aylık düşüşün ardından ilk kez yukarı geldi.

Bu arada 4 aydır düşüş gösteren cari endeks 34,5 puandan 36,8 puana yükseldi.

Beklenti endeksi 5 aylık düşün ardından ilk kez yükseldi. Yatırımcı beklenti endeksi -13,3 puandan -10,0 puana geldi.

Son dakika euro bölgesi yatırımcı güveni sentix

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