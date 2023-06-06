Euro ilk kez 23 lirayı aştı
Piyasalar seçimlerin sonuçlanmasıyla hareketlenirken, döviz kurunda 6 Haziran'da rekor geldi. Sabah saatlerinde düşük hacimli piyasada dolar 21.67 seviyesinde işlem görüyor. Euro ise ilk kez 23 lirayı aştı ve 23,71 seviyesine ulaştı.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 21,4630 liradan, avro 23,0230 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 21,4610 liradan alınan dolar, 21,4630 liradan satılıyor. 23,0210 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 23,0230 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 21,2530 lira, avronun satış fiyatı ise 22,7760 lira olmuştu.