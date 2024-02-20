Euro tarihi seviyeleri gördü

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,8736 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,8790 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,8846 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,13 yükselişle 30,8813 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda Dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,9250 TL'ye kadar tırmanırken; 15 Şubat'ta sığ piyasada rekor seviyesini 31,1615 TL'ye çıkarmıştı.

Euro rekor kırdı

Euro fiyatları sığ piyasada 33,7000 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,04 düşüşle 33,2868 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,8930 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,05 oranında yükselişle 104,34 seviyesinde bulunuyor. Euro/Dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0769 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,87 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 43,26 seviyesinde bulunuyor.