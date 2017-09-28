Eurodaki pozitif hava dağılıyor

Piyasalara ilişkin çalışmalar yapan Frankfurt merkezli Sentix, yaklaşık bin yatırımcının katıldığı ve yatırımcıların altı aylık piyasaya güvenini ölçen bir anketin sonuçlarını yayımladı.

Araştırmada yıl başından bu yana euronun, döviz piyasasındaki yıldızlardan biri olduğu belirtilirken, "Euro, dolar karşısında yaklaşık yüzde 12 değer kazandı. Ancak şimdi yatırımcıları kontrpiyede bırakabilecek ters bir eğilim ortaya çıkıyor." ifadeleri kullanıldı.

Euronun bu sene birçok yatırımcıyı şaşırttığı aktarılan açıklamada, yılın başında ABD Başkanı Donald Trump'ın politika gündeminin ABD dolarının değer kazanmasına yol açacağı beklentisi bulunduğu ve buna paralel olarak, yatırımcıların uzun süre ABD dolarında pozisyon aldığı bildirildi.

Ancak bu durumun yanlış gittiği, eylül ayında değiştiği aktarılan açıklamada, "Euro güçlü bir şekilde kazandı ve yatırımcılar esas olarak euroda uzun süre konumlandı. Ve bu önemli bir boyutta. Bu bir hataya dönebilir." ifadesi kullanıldı.

"Yatırımcının temel güveni değişti"

Stratejik ön yargının, yani yatırımcının temel güveninin değiştiği belirtilen açıklamada, "Buna genellikle yatırımcıların sahip olduğu pozisyonların azalması eşlik eder. Bu mod değişimin nedeni çeşitli faktörler olabilir. Bir yandan FED gittikçe kısıtlayıcı hale geliyor ve faiz piyasalarını baskı altında tutuyor, diğer yandan, Trump vergi indirimleri konusunda ilerlemiş görünüyor." değerlendirmesi yapıldı.

Bu süreçte Almanya faktörünün de önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Seçim sonrasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in zayıflığı, yeni koalisyonun zorlukları ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un planları euroya olan güveni güçlendirmeyebilir. Eskiden, bir Federal Meclis seçimi genellikle euro/dolar'da bir duraklamayı temsil ederdi. 2017'de durum muhtemelen yine böyle olacak." yorumunda bulunuldu.