Ev kadınları için finansal okuryazarlık dönemi başlıyor

Yatırımcılar için finansal okuryazarlığın önemine ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlık düzeyi düşük yatırımcıların sermeye piyasalarında temkinli olmasını isteyerek, sermaye piyasalarında finansal okuryazarlık dönemini başlattıklarını söyledi. Şimşek, "Atacağımız adımlar ve yeni projeler, yatırımcı davranışını profesyonel seviyeye taşıyacak, sermaye piyasalarına katılımı artıracak, sürü psikolojisiyle yatırım davranışını engelleyecek” dedi.

Finans teknolojisindeki hızlı değişim ve dönüşüm, yeni finansal enstrümanlar, ponzi sistemi gibi hususların finansal bilginin önemini artırdığına işaret eden Şimşek, dünyada da pek çok ülkenin toplumsal finansal okuryazarlık bilincini yükseltmeye yönelik faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Türkiye'de de finansal okuryazarlık seviyesinin artırılması gerektiğini vurgulayan Şimşek, “Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel şirketler, finansal okuryazarlık alanında projeler yapsa da faaliyetler dağınık yapıda" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Gene Müdürlüğü ile Sermaye Piyasası Kurulu arasında Sermaye Piyasaları ve Finans Mesleki Teknik Anadolu Lisesi açılmasına yönelik işbirliği protokolünün imza aşamasına geldiği bilgisini veren Şimşek, "Bu liseyle sermaye piyasası ve finans alanında 4 yıl eğitim verecek, özel program ve proje uygulamalarla destekli, finans sektörüne yönelik nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Finansal piyasalarda çalışmak isteyenler ile hâlihazırda sektörde çalışanlara eğitim vermek için Finans Akademisi kurulması için çalışmalar devam ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kurulumuz arasında 800 bine yakın girişimci kadın ve ev hanımına yönelik finansal okuryazarlık eğitimi ile eğiticilerin eğitimi için işbirliği protokolü çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.

SPK koordinatör kurum olacak

Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ülke çapındaki finansal eğitim çalışmalarında koordinatör kurum olarak görevlendirildiğini belirterek, "Kurulumuz öncülüğünde hazırlanan Finansal Okuryazarlık Portalı ile bankacılık, bütçe, kredi ve yatırım ana başlıklarında toplumun her kesimine hitap edecek içerikler sunulacak" dedi.

"Savunmasız yatırımcı zarara uğruyor"

Şimşek, finansal okuryazarlığın artırılması yoluyla hane halkı ve firmaların tasarruf yapma farkındalığının artırılacağını ifade ederek, "Son yıllarda özellikle finansal okuryazarlık düzeyi düşük bireysel yatırımcıların foreks, kripto varlıklar ve borsa alanlarında yüksek kar beklentisiyle hareket ettiği ve yüksek risk aldığı gözleniyor. Tüyo ve duyum adı altında yanıltıcı ve yanlış yönlendirmelere karşı savunmasız kalan söz konusu yatırımcıların zarara uğradığı görülüyor" dedi.