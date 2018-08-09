Eximbank'ın finanse ettiği Dakar Arena açıldı

09 Ağustos 2018

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türk Eximbank Genel Müdürü Sayın Adnan Yıldırım Senegal’de Summa Turizm Yatırımcılığı A.Ş. tarafından gerçekleştirilmekte olan ve Türk Eximbank tarafından finanse edilen “Cicad İş Oteli, Cicad Sergi Sarayı ve Diamniadio Çok Amaçlı Spor Salonu Projesi” kapsamında inşası tamamlanan Dakar Arena’nın açılış törenine katıldı. Proje kapsamında faaliyete geçen iş otelinden sonra inşası tamamlanan çok amaçlı spor salonu Senegal’deki sportif ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Genel Müdür Yıldırım, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir Türk firmasınca inşa edilen ve Türk Eximbank tarafından finanse edilen spor salonunun sadece Senegal’de değil Afrika’nın tamamında ses getiren örnek bir proje olduğunu, ülkenin ve bölgenin kültürel ve sportif faaliyetlerin gelişimine önemli katkıda bulunacağına inandığını belirterek, dost iki ülke arasındaki mevcut ekonomik işbirliğinin her iki tarafın yoğun çabaları sonucunda güçlenerek artacağını ifade etti.



Diğer taraftan Türk Eximbank heyeti, Senegal seyahati esnasında yine Türk Eximbank tarafından finanse edilen ve DM Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilmekte olan “Ulusal Menfaat Pazarı (Hal) ve Kamyon Parkı Projesine” yönelik bir saha ziyareti gerçekleştirdi.