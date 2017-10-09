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Faiz artırımı için daha fazla kanıt istiyor

Dallas Fed Başkanı Kaplan, "Faizleri yeniden artırmadan önce enflasyonda ilerleme konusunda daha fazla kanıt görmek gerekli" dedi.

Faiz artırımı için daha fazla kanıt istiyor
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Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, faizleri yeniden artırmadan önce enflasyon konusunda daha fazla kanıt görmek istediğini ve bu kanıtları göreceğine inandığını söyledi.

Kaplan, "İstihdam piyasasındaki atıl kapasiteyi almaya devam ettikçe, enflasyon baskılarının artacağını düşünüyoruz. Enflasyon hedefine ulaşma yönünde ilerlediğimiz konusunda daha fazla kanıt görmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmasında aralık ayında bir faiz artırımı konusunda açık fikirli olmaya devam ettiğini de belirten Kaplan, verileri izleyeceğini vurguladı.

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