"Faiz artırımını tartışmak için alan var"

11 Ekim 2017

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in genişlemeci para politikasını normalleştirilmesinde kademeli bir yaklaşım içinde olmasını desteklediğini söyledi.

Zürih'te düzenlenen bir toplantıda konuşan Evans, "Faizleri artırmak için doğru zaman olup olmadığı konusunda bu yıl sonuna doğru dürüst tartışmalar yapmak için alan var. Ekonominin durumu oldukça güçlü, işsizlik oranı düşük ve istihdam piyasası iyi. Enflasyonun yüzde 2 hedefini yakalayıp yakalamayacağını değerlendirirken politikanın yavaş yavaş yükseltilmeye devam edilmesi mantıklı" ifadelerini kullandı.