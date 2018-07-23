Faiz artışı fiyatlanıyor

23 Temmuz 2018

DÜNYA ONLİNE

ABD Başkanı Trump’tan gelen açıklamalar sonrasında ticaret savaşı endişeleri tekrar alevlenirken, yurtdışı piyasalarda buna bağlı olarak negatif eğilim yaşanıyor.

Yurtiçi piyasalar ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan hafta sonu gelen açıklamalar ve yarın yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi faiz artışı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle pozitif bir seyir izliyor.

Haftaya tepki alımlarını devam ettirerek başlayan Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi yüzde 0,78 artışla 730 puan yükselerek 94.812 puandan açıldı. Sürekli müzayede işlemlerinin başlamasıyla yüzde 3 değer kazanan bankacılık endeksi öncülüğünde yükselişini sürdüren BİST 100, ilk yarıyı yüzde 1,40 artışla 95.397 seviyesinden tamamladı. Bir ara 96.000 puanın üzerini gören endeks, saat 15:55'te yüzde 1,8 artışla 95.800 seviyesinde yer alıyordu.

Dolar 4.74'e indi

Borsa İstanbul'daki yükselişe TL de değer kazanarak eşlik ediyor. Dolar/TL, diğer gelişmekte olan para birimlerinden olumlu ayrışarak 4,74’lü seviyelere kadar gevşedi. Kur, aynı dakikalarda 4.7470 seviyesindeydi.

Diğer taraftan dolar endeksi geçen hafta gördüğü 95,4 seviyesinden sonra Trump’ın doların değerli olmasından memnun olmadığını açıklaması sonrası gevşemeye devam ediyor. Dolar endeksindeki gevşemeye paralel euro/dolar paritesi de 1,1750 seviyesine kadar çıktıktan sonra 1,17 üzerinde tutunma çabasına girdi.

Faiz artışı sinyali veren grafik

Faizler geri geldi

Borsa ve dolardaki olumlu hava borçlanma araçlarına da yansıdı. Gösterge 2 yıllık tahvil faizi 22 baz puan düşüşle yüzde 20,23’den ve 10 yıllık tahvil faizi ise 30 baz puan düşüşle yüzde 17’den işlem görüyor.

Gözler Merkez Bankası'nda

TCMB, Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısını yarın (24 Temmuz Salı) gerçekleştirecek ve 14.00’de faiz kararını açıklayacak. Piyasanın genel beklentisi 100 baz puan tutarında bir faiz artışı olabileceğine işaret ediyor.

Albayrak: Piyasalarla kavga etmeyeceğiz

Dolar, 'PPK' öncesi düşüşte