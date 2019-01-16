Faiz kararı öncesi TL pozitif
Merkez Bankasının faiz kararı öncesi Türk Lirası, dolar, euro ve sterlin karşısında pozitif fiyatlanıyor. Borsa da yukarı yönlü.
TCMB'nin yılın ilk faiz kararı öncesi döviz kurları aşağı yönlü hareket ediyor.
ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik tehdit içeren mesajıyla hafta başında 5.5450'ü test ettikten sonra, iki liderin telefon görüşmeleriyle tansiyonu düşen dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 5.40'ın altını gördü ve en düşük 5.3927 oldu.
Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00'de açıklayacak. Ekonomistler, politika faizi olan yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo ihale faizinde değişiklik beklemiyor.
Dolar kuru saat 11:57'de yüzde 0,55 azalışla 5.4065'de yer aldı. Aynı saatte euro/TL yüzde 0,45 düşüşle 6.1775 seviyesindeydi.
Öte yandan dün, Brexit tasarısının İngiliz Parlamentosunda 230 oy farkla reddedilmesinin ardından sterlin/TL yüzde 0,63 düşüşle 6.9642'den işlem gördü.
Dolar endeksi ise Minneapolis ve Dallas Fed başkanlarının faiz artırımlarında sabırlı olunması gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından yüzde 0,11 düşüşle 95.930'da.
Bu arada döviz kurlarındaki gerileme ve Çin'in ekonomisini destekleme adımlarından destek bulan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,42 primle 93.578 puandan işlem görüyor.