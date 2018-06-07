Faiz kararı sonrası dolarda sert düşüş
Faiz artırım kararı öncesi 4.58 seviyelerinde olan dolar/TL 4.45 seviyelerine kadar düştü.
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararının ardından TL'de hızlı değerlenme görüldü. Faiz artırım kararı öncesi 4.58 seviyelerinde olan dolar/TL 4.4564 seviyesine kadar geriledi. İlk tepki olarak TL'de yüzde 2'ye ulaşan değer artışı yaşandı.
Kur, hızlı ve sert tepkinin ardından 4.47'nin üzerine çıktı.
Öte yandan 5.28'in altını gören euro/TL, 5.30'un üzerinde işlem görüyor.
Borsa ise yüzde 2'ye yakın yükselişle 98.300 puanın üzerinde.
1.25 puanlık faiz artışının nedeni 'enflasyon'
Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı