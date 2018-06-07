ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C

Faiz kararı sonrası dolarda sert düşüş

Faiz artırım kararı öncesi 4.58 seviyelerinde olan dolar/TL 4.45 seviyelerine kadar düştü.

Faiz kararı sonrası dolarda sert düşüş
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararının ardından TL'de hızlı değerlenme görüldü. Faiz artırım kararı öncesi 4.58 seviyelerinde olan dolar/TL 4.4564 seviyesine kadar geriledi. İlk tepki olarak TL'de yüzde 2'ye ulaşan değer artışı yaşandı.

Kur, hızlı ve sert tepkinin ardından 4.47'nin üzerine çıktı. 

Öte yandan 5.28'in altını gören euro/TL, 5.30'un üzerinde işlem görüyor.

Borsa ise yüzde 2'ye yakın yükselişle 98.300 puanın üzerinde. 

1.25 puanlık faiz artışının nedeni 'enflasyon'1.25 puanlık faiz artışının nedeni 'enflasyon'

Merkez Bankası, faiz kararını açıkladıMerkez Bankası, faiz kararını açıkladı

 

Son dakika borsa tcmb faiz dolar

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.