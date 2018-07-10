“Farkındalığı artırarak fiyatları yakınsayacağız”

10 Temmuz 2018

JÜLİDE YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

2017 yılı Nisan ayında Makro ve TOKİ tarafından sadece bir ihracın gerçekleştirildiği gayrimenkul yatırım sertifikalarının canlandırılması için çalışmalar yapılıyor. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, “Bu ürüne yönelik farkındalığın artırılması için bazı çalışmalar yapıyoruz. Amacımız farkındalığı artırarak borsa fiyatları ile satış ofisi fiyatlarının yakınsamasını sağlamak” dedi. Türkiye’nin ilk ve tek gayrimenkul sertifikası 2017 yılı Nisan ayında Park Mavera 3 projesine dayalı olarak TOKİ tarafından ihraç edildi. “Yeni ihraçların yapılması adına hem kamu kuruluşları ile hem de özel sektör temsilcileri ile görüşmeler yapıyoruz” diyen Karadağ, ihraç edilen tek sertifikanın değer kaybetmesi ile ilgili olarak şunları söyledi: “En önemli nedenlerden biri İstanbul’daki konut fiyatlarının genel olarak düşmesi, ancak diğer önemli bir neden olarak ürüne yönelik yeterli farkındalığın yatırımcı nezdinde oluşmamış olmasını görüyorum. Ayrıca piyasa yapıcılık mekanizmasının hemen halka arz sonrası devreye alınamaması da bir diğer etken olarak söylenebilir. Bu amaçla sertifikalarda fiyat oluşumunun daha sağlıklı olması adına Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ piyasa yapıcı olarak atandı.”

İhraççılar ürüne sıcak bakıyor

Sertifikalara yönelik çalışmalarının iki kolu olduğundan söz eden Karadağ, “Birincisi ürüne yönelik farkındalık oluşturulması ve ürünün tanıtılması, ikincisi ise yeni ihraçların gerçekleşmesini sağlayarak ürünün tutundurulması. Bu kapsamda çalışmalarımızı yürütüyoruz ve ilgili taraflar ile görüşüyoruz. Ayrıca hem kamu hem de özel sektör tarafı ile görüşüyoruz. Genel olarak ihraççıların ürüne daha sıcak baktığını söyleyebilirim. Ancak ilk ihraçta yukarıda belirttiğim sebeplerden ötürü yaşanan düşüş nedeniyle yatırımcı tarafı çok talepkar olmayabilir” ifadesini kullandı.

Yeni ihraçları özendirecek değişikler yapıldı

“Borsa İstanbul olarak bu ürünün hayata geçmesinde büyük katkımız olduğunu düşünüyorum” diyen Karadağ, gayrimenkul sertifikası ile ilgili Borsa İstanbul’un çalışmaları hakkında bilgi verdi:

“İlk ihracın sorunsuz olması adına TOKİ’nin ihraççı olmasını istedik ve görüşmelere başladık. Hem TOKİ ile hem de diğer sektör paydaşları ile toplantılar yaptık, yatırım kuruluşlarının görüşlerini aldık. TOKİ’ye alternatif modeller, yol haritası, ilgili paydaşlar, proje seçimi, fiyatlama, işlem ve işlem sonrası süreçler vb. birçok konuda görüş verdik. İhraç öncesi hem genel hususlarda hem de kentsel dönüşüme ilişkin hususlarda Tebliğ değişikliği önerileri yaptık ve mevzuatsal altyapının ihraca hazır hale gelmesine katkıda bulunduk. Sertifikaların etkinliğini artırmak üzere ilgili tarafl ar ile birlikte bazı aksiyonlar almaya başladık. Gayrimenkul Sertifikaları Tebliğinde yeni ihraçları özendirecek bazı değişiklikler yapıldı. Özetle asli edimin daha kolay yapılabilmesi ve bazı belirsizlik içeren hususların netleştirilmesi, yüklenici firmaların halka arzdan elde ettiği fonlara daha kolay ulaşabilmesi hususlarında önemli iyileştirmeler yapıldı.”

Vergilerin netleştirilmesi için girişimlerde bulunduk

Ayrıca sertifikaların kredili işleme konu edilmesi ve özkaynak olarak kabul edilmesi için gerekli düzenlemelerin de yapıldığını ifade eden Başkan Karadağ, şunları söyledi: “Borsa İstanbul olarak Park Mavera 3 Gayrimenkul Sertifikalarında, vergisel hususların netleştirilmesine yönelik girişimlerde bulunduk. Maliye Bakanlığı’na KDV matrahının belirlenmesi, asli edimde tapu harcının düşürülmesi, alım-satım kazançlarının stopajdan muaf tutulmasına için hem yazılı hem de sözlü olarak bilgilendirme yaptık. Sonraki ihraçlara da hazırlık olacak şekilde asli edim platformu kurduk. Borsa İstanbul Grup şirketlerinden olan MKK’nin Kamuyu Aydınlatma Platformunun altında oluşturduğumuz asli edim platformu sayesinde hem yatırımcılara daha etkin bilgilenme hem de daha kolay asli edime gidebilme imkanı tanıdık. Bunların dışında birçok farklı mecrada sertifikaların tanıtılması ve bu ürüne yönelik farkındalık oluşması için çalışmalar, yayınlar ve etkinlikler yaptık, düzenledik.”

Kredi kullanmadan konut sahibi olma imkanı

Bir evin kendisini almak ile sertifika almak arasındaki avantajı sorduğumuz Himmet Karadağ, şu cevabı verdi: “Bildiğiniz gibi bu ürün proje aşamasına yönelik. Proje aşamasında satış vaadi sözleşmesi ile veya tapusu ile konutu aldığınızda bunu tekrar likidite etmek veya konutun el değiştirme pek mümkün değil veya zor. Ancak sertifika buna imkan tanıyor ve tapu harcı gibi herhangi bir ilave mali yüke katlanmadan yapılabiliyor. Diğer yandan kredi kullanmadan konut sahibi olmak isterseniz yine sertifika ile bu imkanı kullanabiliyorsunuz. Örneğin halka arzda konutun yarısını peşin olarak aldıktan sonra birikimleriniz çerçevesinde geri kalan yarısını proje süresince kredi çekmeden tamamlayabiliyorsunuz.”