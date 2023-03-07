FED Başkanı Jerome Powell'dan son dakika faiz açıklaması!

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda, yüksek enflasyonla mücadele etmek için muhtemelen faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını belirtti.Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşma gerçekleştirdi.

Faiz oranları beklenilenden daha fazla artabilir

Powell yaptığı sunumda, bu yıl başlayacak güçlü ve sürdürülebilir ekonomik aktivitenin merkez bankası yetkililerini faiz oranlarını artırmaya sevk edebileceğini ve yüksek enflasyonla mücadele etmek için muhtemelen faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını söyledi.

Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi

Powell, Senato Bankacılık Komitesi'de gerçekleşen konuşmasında, "Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu da faiz oranlarının nihai seviyesinin muhtemelen daha önce tahmin edilenden daha yüksek olacağını gösteriyor. Verilerin tamamı daha hızlı sıkılaştırmanın gerekli olduğunu gösterecek olsaydı, faiz artışlarının hızını artırmaya hazır olurduk." dedi.

Enflasyon endişesi

Powell’ın bu toplantıda faizlerin politika yapıcıların sadece birkaç hafta önce beklediklerinden daha yüksek olacağının altını çizmesi bekleniyordu.

ABD’de özellikle Demokrat Parti kesimi Powell’ın enflasyonla mücadelesinin ekonomiyi aşağı çekmesinden ve düşük gelirli kesimi zorlamasından endişe ediyor.

Fed geçtiğimiz yıl faizleri 8 kez yükseltti

Fed geçtiğimiz yıl faizleri 8 kez yükselterek yüzde 4,5-4,75 seviyesine çıkarmıştı. Powell Çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi Komitesi’nde sunum gerçekleştirecek.