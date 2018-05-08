Fed Başkanı Powell: Normalleşmede riskleri reddedemem

08 Mayıs 2018

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz artırımlarının global finansal piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler için düşünüldüğü kadar büyük bir risk yaratmayabileceğini söyledi.

IMF ve İsviçre MB'nin Zürih'te düzenlediklerin konferansta konuşan Powell, Fed faiz kararlarının gelişmekte olan piyasalara son yıllardaki sermaye akışı üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olduğunu düşündüğünü belirtirken, "Bazı yatırımcılar ve kurumlar, gelişmekte olan politika sıkılaştırma için iyi hazırlanmamış olabilirler" dedi.

Kademeli faiz artırımları konusunda iyi iletişim kurarken, global risk duyarlılığının izlenmesi gerektiğini ifade eden Powell, "Global politika normalleşmesinden doğması beklenen riskleri reddedemem" diye konuştu.

Powell, Fed faiz artırırken, global finansal istikrar ve büyümenin desteklenmesi için, Fed'in finansal sistemde esneklik inşa etmeye yardımını devam ettireceğini vurguladı. Powell, "Beklentilerin uyumlulaştırılması ve piyasalarda bozulmadan kaçınmak için politika stratejimiz konusunda mümkün olduğu kadar açık ve şeffaf iletişim içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Fed, faiz kararını açıkladı