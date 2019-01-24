Finansal hizmetler güveni yıla yükselişle başladı

24 Ocak 2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) açıklandı.

Buna göre, FHGE, ocakta bir önceki aya göre 8,7 puan artarak 126,8 seviyesine çıktı.

Son 3 aydaki iş durumu, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi artış yönünde etkiledi.

Son 3 aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü. Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentiler güçlenerek devam etti.

Son 3 aydaki kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, bir önceki dönemde azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü. Gelecek 3 ayda kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son 3 ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler bir önceki döneme kıyasla güçlendi.

Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak ise, son 3 ayda kötüleşme olduğunu bildirenler lehine olan seyir iyileşme olduğunu bildirenler lehine döndü. Gelecek 3 ayda iyileşme olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlenerek devam etti.

Kaynak: AA