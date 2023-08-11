FİRMALAR ARTIK YAPI KREDİ MOBİL İLE YAPI KREDİ MÜŞTERİSİ OLACAK

Yapı Kredi’nin hayata geçirdiği, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan son yenilik sayesinde tüzel firmalar, şubeye gitmeye gerek kalmadan Yapı Kredi Mobil üzerinden kolayca banka müşterisi olarak anında hesap açılışı yapabiliyor. Müşteri olduğu andan itibaren uçtan uca dijitalden hizmet alabilen firmalar, nakit akış yönetimi ve maaş ödeme gibi 800’ün üzerinde işlemi bankanın kurumsal dijital kanallarından dilediği anda, dilediği yerde gerçekleştirme imkanına kavuşuyor

Bununla birlikte Banka, Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi ve Yapı Kredi Mobil üzerinden firmaların tüm işlemlerini tek bir ekrandan karşılayabilmesi ve rahatlıkla takibini yapabilmesi için yeni fonksiyonlar geliştirmeye devam ediyor. Nakit akışlarını rahatlıkla takip edebilen Yapı Kredi müşterisi firmalar, kurumsal mobil onay ile işlemlerini ıslak imzaya gerek kalmadan anında onaylayarak tamamlayabiliyor. Bankacılık paketleri, yurtiçi ve yurtdışı ödemeler, kredi başvurusu, vadeli mevduat, kredi kartı başvurusu, nakit akışı izleme, maaş ödeme, e-dekont ve dijital slip alabilme gibi birçok işlem artık tüzel müşteriler için mobil onay ile gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca ihtiyaç duyduklarında müşteri temsilcileri ile şubeye gitmeden online toplantı ayarlayabiliyor. Böylece firmalar, müşteri olma anından itibaren Yapı Kredi dijital kanallarından diledikleri anda ve diledikleri yerde hizmet alabiliyor. Yapı Kredi, dijitalleştirdiği bu süreçler sayesinde sürdürülebilirliği her anlamda destekliyor.

Tüzel müşterilerimiz için sınırları kaldırıyoruz

Yapı Kredi olarak tüm kanallardan kesintisiz hizmet sağlamak ve müşteri deneyimini artırmak için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, şu değerlendirmede bulundu: “Tüzel firmaların ülke ekonomisinde son derece önemli bir yere sahip olduğunun farkındayız. Dijital alandaki çalışmalarımızı firmaların önlerindeki sınırları kaldırmak amacıyla da gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yapı Kredi olarak tüzel müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi çözümler sayesinde dijital hizmetlerle sektörde öncü bir konumdayız. Türkiye’de bir ilk olan ve firmalara uzaktan müşteri olma imkânı sunan hizmetimiz ile birlikte tüzel müşterilerimizin dijital yolculuklarını uçtan uca destekliyoruz. Zengin fonksiyon setine sahip dijital kanallarımız ve teknolojik altyapımız sayesinde müşteri olma anından portföy yöneticisiyle görüşmeye, talimat gönderimi ve işlem onayından nakit akış yönetimine kadar müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her anda, zaman ve mekân fark etmeksizin onların yanındayız. Önümüzdeki dönemde de “geleceğe hazır” bakış açımız ile dijital bankacılık alanında öncü konumumuzu koruyarak yeni teknolojileri en kullanışlı ve güncel halleriyle tüzel müşterilerimizin hizmetine sunacak ve sektördeki ilkleri tasarlamaya devam edeceğiz.”