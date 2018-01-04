Fitch: Büyüme yüksek yatırıma bağlı

04 Ocak 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin büyüme oranının yüzde 4,8 olarak öngörüldüğünü bildirdi.

Kurumun yayımladığı raporda, "Türkiyenin potansiyel büyüme oranı yüzde 4,8 olarak öngörülüyor, ancak bu yüksek yatırım ortamının devamına bağlı" ifadesine yer verildi.

Raporda, "Hindistan, gelişmekte olan büyük ekonomiler arasında en yüksek orta vadeli büyüme potansiyeline sahip ülke. Çalışma çağındaki nüfusta büyümenin gelecek 5 yılda devam etmesi Türkiye, Hindistan, Meksika, Brezilya ve Endonezya'nın GSYH büyüme potansiyellerini artırıyor" denildi.

Fitch, Hindistan'ın potansiyel yıllık GSYH büyüme oranının yüzde 6,7 olduğunu tahmin ederken, yüzde 5,5'lik potansiyel büyüme oranları ile Çin ve Endonezya'nın ikinci sırayı paylaştıklarını belirtti.

Fitch raporuna göre gelecek 5 yıl için Meksika, Polanya ve Güney Kore'nin potansiyel büyüme oranları ise yüzde 2,5 - 3,0 aralığında. Güney Afrika, Rusya ve Brezilya'nın potansiyel büyüme oranları ise yüzde 2'nin altında.

Fitch Baş Ekonomisti Brian Coulton tarafından hazırlanan raporda, "Nüfus dinamikleri önemli bir arz taraflı büyüme yönlendiricisi. Meksika ve Brezilya gibi ülkelerde nüfus büyümesi GSYH artışı için ana veya tek motor" ifadesine yer verildi.