ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Finans
  • Fitch: Kriz ülkelerinin dibi görmeleri için 2 yıl var

Fitch: Kriz ülkelerinin dibi görmeleri için 2 yıl var

Fitch, kriz ülkelerinin notunun dibi görmesi için ortalama 2 yıllık bir süre olduğunu bildirdi.

Fitch: Kriz ülkelerinin dibi görmeleri için 2 yıl var
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, kredi notu birden fazla kez düşürülen ülkelerin (kriz ülkeleri) notunun dibi görmesi için ortalama iki yıllık bir süre olduğunu ve bu süreçte daha fazla not indirimi ile karşılaşabileceklerini belirtti.

Fitch, bu ülkelerin toparlanma yoluna girmeleri durumunda kredi notlarında güçlü bir canlanma gerçekleşebileceğini bildirdi.

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, en fazla not indirimi ile karşılaşan ülke Yunanistan. Bunu, 12 not indirimiyle karşılaşan Kore ve Kıbrıs takip ediyor.

Kaynak: Bloomberght

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.