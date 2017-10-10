Fitch: Kriz ülkelerinin dibi görmeleri için 2 yıl var

10 Ekim 2017

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, kredi notu birden fazla kez düşürülen ülkelerin (kriz ülkeleri) notunun dibi görmesi için ortalama iki yıllık bir süre olduğunu ve bu süreçte daha fazla not indirimi ile karşılaşabileceklerini belirtti.

Fitch, bu ülkelerin toparlanma yoluna girmeleri durumunda kredi notlarında güçlü bir canlanma gerçekleşebileceğini bildirdi.

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, en fazla not indirimi ile karşılaşan ülke Yunanistan. Bunu, 12 not indirimiyle karşılaşan Kore ve Kıbrıs takip ediyor.

Kaynak: Bloomberght