  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Fitch Ratings'den Türk bankaları için olumlu rapor
Takip Et

Fitch Ratings'den Türk bankaları için olumlu rapor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dış finansman baskıları ile finansal istikrar risklerinin azalması nedeniyle Türk bankacılık sektörünün görünümünü revize etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankaclık sektörünün mevcut durumuna ilişkin rapor yayınladı.

Fitch Ratings'ten Türkiye ekonomisi için büyüme tahminiFitch Ratings'ten Türkiye ekonomisi için büyüme tahminiEkonomi

Raporda, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından daha geleneksel makroekonomik politikaları benimsemesine dikkat çekildi. Ayrıca dış finansman baskılar ile makro ve finansal istikrar risklerin azaldığı vurgulandı.

Fitch Ratings'ten Türkiye açıklaması: Türk bankaların dış finansman riski azaldıFitch Ratings'ten Türkiye açıklaması: Türk bankaların dış finansman riski azaldıEkonomi

Değerlendirmede şunlar kaydedildi: "Türkiye'nin politika çerçevesine yönelik artan yatırımcı güveni, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervleri pozisyonunda iyileşmeye, daha düşük dolarizasyona ve bankaların dış finansmana daha iyi erişimine yol açmıştır. Sonuç olarak, sektörün yabancı para (YP) likit varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturan bankaların TCMB ile yaptıkları döviz swapları önemli ölçüde azalmıştır. Tüm bu faktörlerin finansal istikrarı desteklemeye devam etmesi beklenmektedir."