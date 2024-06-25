Fitch Ratings'den Türk bankaları için olumlu rapor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankaclık sektörünün mevcut durumuna ilişkin rapor yayınladı.

Raporda, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından daha geleneksel makroekonomik politikaları benimsemesine dikkat çekildi. Ayrıca dış finansman baskılar ile makro ve finansal istikrar risklerin azaldığı vurgulandı.

Değerlendirmede şunlar kaydedildi: "Türkiye'nin politika çerçevesine yönelik artan yatırımcı güveni, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervleri pozisyonunda iyileşmeye, daha düşük dolarizasyona ve bankaların dış finansmana daha iyi erişimine yol açmıştır. Sonuç olarak, sektörün yabancı para (YP) likit varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturan bankaların TCMB ile yaptıkları döviz swapları önemli ölçüde azalmıştır. Tüm bu faktörlerin finansal istikrarı desteklemeye devam etmesi beklenmektedir."