Fitch, Türkiye için ekonomik tahminlerini açıkladı

02 Ekim 2017

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye makro ekonomik tahminlerini açıkladı.

2017 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 5.5 büyümesini bekleyen kuruluş, 2018 ve 2019 büyüme tahminini yüzde 4.1 olarak duyurdu.

Fitch'in Türkiye Makro Ekonomik Tahminleri şu şekilde:

Fitch Ratings, hükümetin uyguladığı çeşitli teşviklerin etkisi ile ilk iki çeyrekte yüzde 5'in üzerinde büyüyen Türk ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 7'yi aşan bir büyüme göstereceğini tahmin etti.

Fitch, güçlü 3'ncü çeyrek büyümesine bağlı olarak 2017'nin tamamın için GSYH büyüme tahminini de yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e çıkardı.

Fitch bugün yayınladığı "Global Ekonomik Görünüm- Eylül 2017" raporunda Türkiye için şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyüme yine Fitch'in beklentilerinin üzerinde geldi. 2017 2. çeyrekte ekonomi yüzde 5,1'in üzerinde büyüdü. Performans, geçici mali tedbirler ve Kredi Garanti Fonu'nu içeren çeşitli devlet teşvikleri tarafından desteklenmeye devam ediyor. Euro Bölgesi'nde güçlenme de destekleyici bir rol oynadı.

Yüksek frekanslı göstergeler güçlü ivmenin 2017 3. çeyrekte devam ettiğine işaret ediyor. Yıllık bazda karşılaştırma 2016 3. çeyrekteki başarısız darbe girişiminin yol açtığı baz etkisiyle de yükseldi. 2017 3. çeyrekte büyümenin yüzde 7'yi aşmasını bekliyoruz. Bu nedenle 2017 için büyüme tahminimizi Haziran ayındaki yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e revize ediyoruz."

KGF çerçevesinde kullanıma sunulan yeni fonların büyük bölümü çekildi ve mali tedbirlerin çoğu yıl sonundan önce sona erecekler. Bunun sonucu olarak Fitch, 2017 4. çeyrekte büyümenin yavaşlamasını bekliyor ve 2018, 2019 için büyüme tahminlerimizi yüzde 4,1 olarak devam ettiriyoruz.

Kasım 2019'da yapılacak seçimler öncesindeki politik değerlendirmeler hükümetin yeni teşvik turlarını tetikleyebilir ve Fitch'in büyüme tahminlerinde son dönemden daha gevşek bir mali politika izleneceği öngörüsü temel alındı.

Türk Lirası'ndaki keskin düşüşün etkilerin enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Baz etkisinin enflasyonu 2017 4. çeyrekte çift hanelerde tutması bekleniyor ve 2 yıllık enflasyon bekleyişleri yüzde 8 civarında dolaşıyor.

Çift haneli enflayon Merkez Bankası'nı 2017'de para politikasını gevşetmekten alı koyacak. 2018'de enflasyonda beklenen ılımlı düşüm gevşeme için bir miktar alana imkan verebilir. Böyle bir gevşemenin ilk etapta Merkez Bankası fonlama faizlerinde indirim şeklinde olması beklenir. Türk Lirası global finansal şartlarda her hangi bir değişikliğe karşı kırılgan olmaya devam ediyor."