Fitch'den New York'ta Türkiye paneli

09 Şubat 2018

Fitch Rating, 13 Şubat Salı günü New York'ta düzenleyeceği panel ile Türkiye, Brezilya ve Güney Afrika'nın görünümlerini ve karşı karşıya oldukları zorlukları gözden geçirecek.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 23.30'da başlayacak panele Fitch Ratings Latin Amerika Ülke Notları Başkanı Shelly Shetty, EMEA ülke notları başkanı Ed Parker, Gelişmekte olan Avrupa Ülke Notları Başkanı Paul Gamble konuşmacı olarak katılacaklar. Panelin moderatörlüğünü Fitch yöneticilerinden Charles Seville yapacak.

Toplantıda Türkiye'nin parasal ve mali politika duruşu değerlendirilecek.

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