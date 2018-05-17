Fitch'ten gelişmekte olan piyasalara uyarı

17 Mayıs 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2017 yılında gelişmekte olan piyasalardaki güçlü büyümeyi destekleyen, zayıf dolar ve yükselen emtia fiyatlarının şimdi etkilerini yitirmeye başladığını bildirdi. Fitch, bugün yayınladığı raporda, bu etkinin azalmasının faiz oranları yükseldikçe ve merkez bankası para politikası daha az genişlemeci hale geldikçe gelişmekte olan piyasa ihraççılarının daha zorlu ekonomik ve finansal şartlarla karşı karşıya bırakacağını vurguladı.

Gelişmekte olan piyasa borçlanma kağıtları stoğu son 10 yılda 5 trilyon dolardan 19,3 trilyon dolara yükseldi. Bu borcun yarısından fazlası 11 trilyon dolar Çin'e ait. 2007'de Çin'in borcu 1,5 trilyon dolar seviyesindeydi.

"Eğer gevşek finansal şartlar beklenenden daha keskin şekilde sıkılaşır ise, gelişmekte olan piyasa borçlanmaları baskı altına girer"değerlendirmesini yapan Fitch'in Kredi Piyasası Araştırma Ekibi Başkanı Monica Insoll, "Yabancı yatırımları giderek daha fazla yerel para cinsinden tahvil aldılar, hem faiz hem de kur kazancı amaçladılar. Eğer yatırımcıların gelişmekte olan piyasa risk iştahları tersine döner ise, bir taraftan sermaye çıkışları kurlar veya döviz rezervleri üzerinde baskı yaratırken, diğer taraftan ihraççılar bir kendi yurt içi piyasalarında bile refinansman zorlukları ile karşı karşıya kalabilirler" dedi.

Borç hacimleri ve yatırımcı ilgisi baz alınarak seçilen 20 gelişmekte olan piyasanın incelendiği raporda, para politikasında sıkılaşmanın kamu, bankacılık ve şirketler üzerindeki kırılganlıkları değerlendirildi. En kırılgan ülkelerin Ukrayna, Türkiye ve Arjantin olduğu belirtilirken, analizlerin daha yüksek kredi notuna sahip ülkeler için riskler olduğunu ortaya çıkardığı da vurgulandı. BAE, Katar, Peru ve Kazakistan'ın dış borçlanma menkul kıymetlerine bağımlılıklarının yüksek olduğu belirtildi.