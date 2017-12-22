Fitch'ten kamu katılım bankaları için sermaye uyarısı
Fitch, kamu katılım bankaları için daha fazla sermaye enjeksiyonu gerekebileceğini bildirdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'deki kamu katılım bankalarına daha fazla sermaye enjeksiyonu gerekebileceğini belirtti.
Kurum tarafından yapılan değerlendirmede ayrıca, yeni girişlerin katılım bankacılığını desteklediği ifade edildi.
Fitch değerlendirmesinde, sistemin Türkiye'deki otoriteler için stratejik öneme sahip olduğunu ve orta vadede umut vaat ettiğini kaydetti.