'Fonların Fonu' finteklere lig atlatacak

12 Haziran 2018

Sermaye şirketlerine veya projelere finansman sağlayan girişim sermayesi fonlarına Hazine Müsteşarlığının bütçesinden kaynak aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Hazine Müsteşarlığı tarafından 31 Aralık 2023 tarihine kadar girişim sermayesi fonlarına taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı 2 milyar liraya kadar çıkabilecek.

Türkiye'deki girişimcilik ve fintek ekosistemi için son derece önemli olan bu gelişmeyi değerlendiren Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, “Bu karar, fintekler için milat niteliği taşıyor. Global pazardaki rekabette güçlü bir biçimde kendimizi göstermemize zemin hazırlayacak ve 1 milyar USD değerlemeye ulaşan şirketlere ulaşmamızı sağlayacak en önemli adımlardan biri. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, finteklere lig atlatacak 'Fonların Fonu' dönemi başladı” diye konuştu.

“Bu önemli karara katkı sağlamaktan dolayı gururluyuz”

ÖDED olarak Ekim 2017'de hazırladıkları İstanbul Fintek Merkezi Eylem Planı raporunda “Fonların Fonu” modelini Başbakan Yardımcılığına önerdiklerini ifade eden Burhan Eliaçık, sözlerine şöyle devam etti: “Sunduğumuz raporda, girişimlerin desteklenmesi için doğru modelin, kamunun girişimciyi değil, girişim sermayesi fonlarını desteklemesi olduğunu vurguladık. Dünyadaki başarılı örneklerin de bize bunu gösterdiğini ifade ettik. Ülkemizde mevcut kamu destekli yatırım prosedürlerinin uzun ve zorlu olması, bu nedenle girişimcilerin vakit kaybetmesi nedeniyle mevcut teşvik modellerinin istenen sonucu vermediğini; en sağlıklı çözümün 'Fonların Fonu' modeli olduğunu vurguladık. Kamunun bu fonlara kaynak aktarmasını önerdik. Önerimizin karşılık bulduğunu sevinerek görüyoruz.

Bu adımla birlikte dünya çapında etkin fintekler çıkarmamız için en gerekli ihtiyaçlardan birinin karşılandığını söyleyebiliriz. Bu önemli karara katkı sağlamaktan dolayı gururluyuz. 2 milyar liralık yatırım desteğinden ciddi miktarda pay alacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca iyileşen yatırım ortamını gören global şirketlerin de Türkiye'deki fintek ekosistemine doğrudan yatırım yaptığını görmeyi bekliyoruz. Bu süreçte sektör temsilcilerini dinleyerek önerilerini alan Hazine Müsteşarlığına da ayrıca teşekkür ederiz.”