FTX, milyon dolarlık bağışların peşinde

ABD tarihinin en büyük dolandıcılık olaylarından biri olarak görülen FTX'in yeni yönetimi Sam Bankman-Fried'in siyasilere yaptığı bağışları geri almak için harekete geçti.

FTX ‘in izleyeceği yol ise bağışlanan fonların gönüllü olarak iade edilmemesi halinde alıcıları mahkeme kanalıyla zorlamak olacak.

Kripto grubu FTX’in yeni yönetimi, Sam Bankman-Fried ve eski ortakları tarafından ABD'li politikacılara yapılan milyonlarca dolarlık bağışların peşine düştü. Şirketin idarecileri bağışların müşterilerin parasıyla finanse edildiği suçlamalarının ardından alacaklılara geri ödeme yaparak yaşanılanları telafi etmeye çalışacak.

FTX, geri ödemeleri kabul etmek için bir süreç oluşturacağını ve iade edilmeyen parayı geri almak için yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bu tür ödemelerin gönüllü olarak iade edilmemesi halinde FTX borçluları, işlemin başlatıldığı tarihten itibaren tahakkuk edecek faizle birlikte bu tür ödemelerin iadesini talep etmek üzere iflas mahkemesi nezdinde dava açma hakkını saklı tutmaktadır" denildi.

Bağışların aslan payı siyasilere

Financial Times'ın kamu kayıtları üzerinde yaptığı bir analize göre Bankman-Fried, FTX'in ABD kolu ve diğer üst düzey yöneticilerle birlikte, 2021-22 seçim döneminde ABD'li politikacılar başta olmak üzere çok sayıda bağış toplama gruplarına 70 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.

FTX'in Bahamalar'daki kuruluşunun CEO'su Ryan Salame, çoğu Cumhuriyetçi gruplara olmak üzere yaklaşık 24 milyon dolar bağış yaptı.

FTX, kasım ayında, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.

ABD'ye iade edilmeyi kabul etti

Şu anda Bahamalar Fox Hill Hapishanesi’nde tutuklu bulunan FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried ABD’ye iade edilip hakkındaki suçlamalarla yüzleşmeyi kabul etti.

Kripto para borsası FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.