Geleceğin mühendis meleklerini Koçfinans kanatlandıracak

Koçfinans, sivil toplum kuruluşları ve Anadolu üniversiteleri ile iş birliği yaparak inovasyon dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği taahhüdünü hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında teknoloji alanında kadın çalışan sayısını artırmak için Anadolu üniversitelerinin Mühendislik ve Fen Fakülteleri’nde öğrenim gören, teknoloji ve inovasyon alanında çalışmak isteyen genç kızların yolunu açmak, onları profesyonel hayata donanımlı bir şekilde hazırlamak için ‘Mentorluk Programı’nı hayata geçirdi.

33 öğrenciyle başladı

2022 Aralık ayında başlayan Mentorluk Programı kapsamında; ilk olarak Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Mühendislik ve Fen Fakülteleri’nde eğitim gören, başarılı ve kariyer gelişimine açık 33 öğrenci, Koçfinans takımının oluşturduğu 11 kişilik mentorluk ekibinden 1 akademik yıl boyunca mentorluk desteği alacak.

Koçfinans Genel Müdürü Y. Pınar Kitapçı; “Tasarladığımız projeleri de daha önce çalışanlarımızın duyarlılığından beslenerek yarattığımız ‘Koçfinans Turuncu Kanatlar İyilik Hareketi’ çatısı altında konumlandırdık. Projelerin tasarlanmasından, koordine edilmesine kadar vizyonumuzu paylaşan tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımız süreçlerde aktif rol oynadı. Bu yolculuğu, önümüzdeki 5 yılda katlayarak büyütmek istiyoruz” dedi.