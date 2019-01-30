Geliri düşen Apple'ın hisseleri yükseldi

30 Ocak 2019

ABD'li teknoloji devi Apple, 10 yıldır ilk kez Aralık çeyrek döneminde hem gelirlerinin hem de kârının düştüğünü açıkladı ancak yatırımcılar büyüyen hizmet gelirlerine odaklandı ve hisseler prim yaptı.

Zayıf iPhone satışları ve Çin ekonomisinde yavaşlamanın etkisi ile Apple, mali yılının 29 Aralık'ta sona eren ilk çeyreğinde gelirlerinin yüzde 4,5 azalarak 84,31 milyar dolar olduğunu bildirdi. Aynı dönemde net kâr da vergi oranının yüzde 26'dan yüzde 16,5'e düşmesine rağmen 19,97 milyar dolara indi. İlk çeyrekte Apple'nin hisse başına kârı 4,18 dolar oldu.

Apple, söz konusu dönemde Çin gelirlerinin ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 5 milyar dolar azalışla 13,17 milyar dolara düştüğünü duyurdu.

Kâr ve gelirdeki düşüşe karşın sonuçlar, analistlerin hisse başına 4,17 dolar kâr ve 83,97 milyar dolar gelir beklentisinden daha iyi geldi.

"Ticaret gerilimi yatıştı"

Öte yandan Apple, hizmet işletmelerinde önemi bir büyüme açıklarken, CEO Tim Cook ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin yatıştığını söyledi.

iPhone satışlarında Noel ve yılbaşı tatil döneminde ilk kez düşüş görülmesine rağmen bu açıklama şirketin hisselerinin yükselmesine yardımcı oldu.

Apple bu çeyrek dönemdeki satışların, Wall Street'in beklediğinden daha düşük olabileceğini belirtti. Bu, muhtemelen dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin'de iPhone talebinin zayıf kalmaya devam ettiğinin sinyali oldu.

Ancak yatırımcılar şirketin, Apple Music ve App Store'u kapsayan hizmetlerindeki büyümeye odaklandı.

Tigress Financial Partners analisti Ivan Feinseth, "Hizmetlerden gelen sayı iyi ve herkesin odaklanmaya devam edeceği büyüme motoru bu" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ile düzenli olarak temas halinde olan Cook, Çin ile ticaret geriliminde yumuşama işaretleri bulunduğunu söyledi. Cook, Reuters ile söyleşisinde, "Ticari gerilimi grafiklendirmek isteseniz, bu ay Aralık ayındaki orandan açıkça daha düşük... İki ülkenin sorunları çözebileceği konusunda iyimserim" dedi.

Hisseler yüzde 6 arttı

Şirket hisseleri borsa kapanışından sonraki işlemlerde yüzde 6 artışla 163.50 dolara yükseldi. Hisseler, zayıf iPhone satışlarına ilişkin endişeler ve yüksek teknoloji hisselerindeki genel düşüşün etkisiyle Kasım ayından bu yana ise yüzde 30'dan fazla düştü.

Apple'ın bilançosunun açıklanmasından sonra, Micron Technology, Broadcom Inc ve Skyworks Solutions dahil olmak üzere iPhone tedarikçilerinin hisseleri yüzde 1'den fazla arttı.