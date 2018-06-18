Gelişmekte olan ülkelerden fon çıkışları 1,5 yılın zirvesinde

18 Haziran 2018

UBS'in EPFR Global verilerinden derlediği rapora göre, gelişmekte olan piyasalara odaklı global fonlardan 13 Haziran haftasında 2,2 milyar dolar çıktı. Bu, ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçlandığı Kasım 2016'dan bu yana görülen en yüksek sermaye çıkışı oldu.

EPFR Global'in verilerine göre, EMEA fonlarından 146 milyon dolar, Latin Amerika'dan 23 milyon dolar sermaye çıkışı olurken, Japonya hariç Asya fonlarından ise 1,05 milyar dolar çıktı.

Türkiye ayrışan 3 ülkeden biri

24 MSCI ülkesinden sadece Tayvan, Güney Kore ve Türkiye'ye sermaye girişi oldu. Tayvan ve Güney Kore 900 milyon dolar sermaye çekerken, Türkiye'ye de 90 milyon dolar sermaye girişi gerçekleşti.

Hindistan, Çin, Rusya ve Güney Afrika'dan ise toplam 1,3 milyar dolar çıktı.