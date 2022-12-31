Gençlerin hayali finansın geleceğini yazacak

Yarışmaya katılacak ekipler, yenilikçi ürün ve hizmetler, dijital bankacılık kullanıcı deneyimi ve tasarımı, yeni nesil müşteri iletişimi, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik başlıklarında, inovatif fikirler üreterek projelendirecekler.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, etkinlikle ilgili; “VakıfBank olarak, ArGe Merkezimizde tasarladığımız ürün ve hizmetlerimizle dijitalleşme alanında rekabeti üst seviyelere taşırken gençlerle birlikte yeni projeler üretmeye ve geleceğin finans dünyasında öncü olmaya devam edeceğiz. Bu yıl dördüncü defa düzenlediğimiz ‘Hack to the Future’ etkinliğimiz de bunun en açık kanıtı. Finans dünyasının geleceğini yazmak isteyen gençleri hackathon etkinliğimize davet ediyoruz” diye konuştu.

Yaratıcılıklarını, projeye dönüştürmek isteyen adaylar 19 Ocak’a kadar https://hacktothefuture.com.tr/ adresinden başvuruda bulunabilecekler.