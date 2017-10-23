Goldman Sachs, faizde değişiklik beklemiyor
Goldman Sachs, TCMB'nin perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişikliğe gitmemesini beklediğini bildirdi.
TL üzerinde baskının kontrol altına alındığı bir ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faizleri değiştirmemeyi tercih edeceğini düşündüklerini belirten Goldman Sachs, yaptığı değerlendirmede, Kredi Garanti Fonu'nunda (KGF) büyümenin yavaşlamasıyla birlikte finansal şartlarda bir miktar sıkılaştırma gerçekleşmesinin doğal olacağını savundu.
Goldman Sachs raporunda, enflasyonun ekim ayında yüzde 11,5 civarında tepe yapmasını beklemeye devam ettiklerini, ancak TL'deki zayıflığın enflasyonda tepe noktasının bulunmasını kasım ayına bırakabileceğini de vurguladı.
TCMB'nn faizleri 2017'nin geri kalanında ve 2018'de cari seviyelerde tutmaya devam edeceğini öngören Goldman Sachs, para politikasında bir gevşemenin ancak enflasyon aşağı geldiğinde likidite yoluyla yapılabileceğini inandıklarını da ifade etti.