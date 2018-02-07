Goldman Sachs: Kripto paralar sıfırı görecek

07 Şubat 2018

Goldman Sachs Yatırım Araştırmaları Müdürü Steve Strongin, son bir ayda piyasa değeri yaklaşık 500 milyar dolar azalan kripto paraların daha da kötüye gideceğini belirtti.

Strongin, 5 Şubat tarihli raporunda, yatırımcıların kripto paraların tüm değerini kaybetmesi ihtimaline hazırlıklı olması gerektiği uyarısı yaptı. Strongin ayrıca, kripto paraların büyük bölümünün bir süre önceki hızlı yükselişi tekrar yaşayamayacağı öngörüsünde bulundu.

Fiyatlardaki ani dalgalanmaların "balon riskine" işaret ettiği kaydedilen raporda, kripto paralarda ciddi değer kaybının süresiyle ilgili bir tahmin yer almadı.

Kripto parada toparlanma

Öte yandan ABD ve Asya borsalarının toparlanmasıyla beraber, en yüksek hacimli ilk beş kripto para birimi de tekrar yüselişe geçti.

Wall Street Borsası'nda yaşanan toparlanmanın etkisiyle Asya borsaları da hafta başından bu yana süren sert satışların ardından yeni günde artıya geçerken kripto para birimleri piyasa hacmi son 24 saatte 34 milyar dolara denk gelen yüzde 10.79’luk bir artışla 349 milyar 808 milyon dolara yükseldi.

Toplam 1,506 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli sanal para birimi olan Bitcoin ise düne göre yüzde 18.03 artarak 7 bin 381 dolardan işlem gördü. Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimlerde ise, Ethereum yüzde 24.47, Bitcoin Cash yüzde 13.66, Ripple yüzde 17.42 ve Cardano yüzde 19.78 arttı.

Bitcoin yarı yarıya eridi