Goldman Sachs'tan TL açıklaması

22 Aralık 2017

ABD yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisinin orta vadeli görünümünün artan bir şekilde olumsuz göründüğünü ve Türk Lirası'nın 3 ve 6 aylık dönemlerde ise dolar karşısında 3,80 seviyesine erişmesini beklediğini bildirdi.

Goldman Sachs, liranın dolar karşısında 12 aylık dönemde de 3.90 seviyesinde zayıflamasının beklendiğini belirtti.

Banka, ekonominin aşırı ısınma işaretleri gösterdiğine ve cari işlemler açığının kötüleşmekte olduğuna da dikkat çekti. Goldman Sachs analisti Mark Ozero, "Bu noktada, yetkililerin ekonomiyi proaktif bir şekilde daha sürdürülebilir bir yola getirme ihtimali düşük görünüyor" dedi.

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